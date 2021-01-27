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От коронавируса в Москве вылечились 5924 человека

11:42
  • среда
  • 27 января 2021

За сутки госпитализированы 1036 пациентов

Еще 5924 пациента вылечились от COVID-19 в Москве, передает оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

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"Подтверждено 1837 новых случаев заражения, госпитализировано 1036 человек, скончалось 75 пациентов", - уточнили в оперштабе, призвав при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 17741 случай заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с конца октября.

Общее число инфицированных достигло 3774672. Выздоровели 3202483 пациента, 71076 скончались.

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