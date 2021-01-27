Суд изъял у депутата Госдумы активы на 38 миллиардов рублей

Их отправят в пользу государства

В Замоскворецком суде Москвы удовлетворили иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов депутата Государственной думы Сергея Сопчука, передает ТАСС. Стоимость этих активов оценивается в 38 миллиардов рублей.

В пресс-службе суда уточнили, что в доход страны отправляются доли в уставных капиталах ООО "Терней золото", ООО "Партнер" и ООО "Омония". Было сочтено, что в их отношении не были представлены доказательства приобретения на законные доходы.

В 2002 - 2006 годах Сопчук занимал пост председателя Законодательного собрания Приморья, позже стал вице-губернатором региона. В Госдуму был избран в 2016 году, член фракции "Единая Россия". В 2017 году Сопчука назначили главой межрегионального координационного совета "Единой России" по Приморью, Сахалину и Якутии.

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