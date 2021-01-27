Под Можайском при обрушении крыши пострадали четверо военных

В СМИ фигурировала информация о пяти получивших травмы контрактниках

Четверо военных получили незначительные травмы в результате обрушения навеса в воинской части под Можайском, передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение Западного военного округа.

Вместе с тем источники ТАСС и РИА "Новости" рассказали, что при обрушении крыши в курилке автопарка пострадали пятеро контрактников. Они получили множественные переломы, трое находятся в тяжелом состоянии.

Согласно предварительной оценке, рухнула крыша из-за большого скопления на ней снега. На месте работают спасатели и медики.

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