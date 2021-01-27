Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина

Причины блокировки соцсети не объяснили

Социальные сети Facebook и Twitter без объяснения причин заблокировали личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу принадлежащей предпринимателю компании "Конкорд".

"Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности", - говорится в сообщении.

Представители фирмы добавили, что связывают блокировку с комментариями Пригожина относительно американских властей. Как подчеркнули в пресс-службе, это наглядный пример того, как в Штатах затыкают рот неугодным.

Пригожин с 2016 года находится в санкционных списках США. Его считают участником "российского вмешательства" в президентские выборы и нарушителем эмбарго на поставки оружия в Ливию. Сам бизнесмен не раз опровергал эти обвинения.

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