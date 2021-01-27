Билли Айлиш рассказала о комплексах из-за фигуры

Ей пришлось постараться, чтобы принять себя

Американская певица Билли Айлиш призналась, что ей пришлось приложить много усилий, чтобы принять собственное тело. Девушка заявила, что с 12 лет комплексовала из-за лишнего веса.

Недовольство собственным телом началось после того, как Айлиш увлеклась танцами. Девушка даже начала пить таблетки для снижения веса, но они стали причиной развития энуреза. В результате будущая знаменитость решила принять себя такой, какая она есть.

"Честно говоря, я начала носить мешковатую одежду только из-за своего тела", - заявила Айлиш. Она добавила, что сейчас ее фигура заботит ее "меньше, чем всех остальных". Певица отметила, что еще три года назад, получив критическое замечание в свой адрес, "просто перестала бы есть", передает People.

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