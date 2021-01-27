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Объем наличных денег в России за год увеличился на четверть

13:19
  • среда
  • 27 января 2021

А именно на 2,8 триллиона рублей

По состоянию на 1 января 2021 года объем наличных денег в обращении в России составил 13,4 триллиона рублей. Это на 2,8 триллиона (или 26,4%) больше, чем было 1 января 2020-го, передает ТАСС со ссылкой на ЦБ.

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Пик роста пришелся на второй квартал прошлого года. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса.

"В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы", - приводится в сообщении пресс-службы слова зампреда правления ЦБ Михаила Алексеева.

Он добавил, что к середине лета спрос на наличные стал приближаться к обычным сезонным показателям, в конце осени было небольшое сокращение, в декабре - традиционный рост.

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