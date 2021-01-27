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Названо число москвичей, невосприимчивых к коронавирусу

13:54
  • среда
  • 27 января 2021

Эпидемиологическая ситуация в столице улучшается

Порядка половины жителей столицы невосприимчивы к коронавирусной инфекции, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

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Врач объяснил, что уже сейчас в ряде регионов страны восприимчивыми к COVID-19 остаются 50-60% жителей, а в других – 30-40%. При этом подобной статистики нет в столице, передает Радио Sputnik.

"По Москве официальной статистики по данным таким нет. Но видя, как болеют, и если посмотрим вокруг, кто у нас заболел и проконтактировал, я думаю, процентов 50 (невосприимчивых к COVID-19, – ред.) в Москве точно есть, если не больше", - считает Тимаков.

За все время с момента появления инфекции в России заболело около 3,72 миллионов человек, свыше 69 тысяч из них скончались. В Москве выявлено более 919 тысяч заболевших, 13,1 тысяч пациентов скончались.

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