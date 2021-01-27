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Назван процент работающих удаленно россиян

13:21
  • среда
  • 27 января 2021

Чаще других дистанционно трудятся в IT-сфере

Как выяснил сервис "Работа.ру", к январю 2021 года 14% сотрудников российских компаний продолжают работать в дистанционном формате, передает РБК.

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Среди отдельных профессий больше всего удаленка сейчас распространена в IT-сфере, сфере образования и продаж, а также в маркетинге и банковском деле.

На вопрос о том, планируют ли они возвращаться в офисы, 24% респондентов ответили, что точно не в ближайшие несколько месяцев, 23% - что уже скоро. Вместе с тем 26% опрошенных отметили, что их работодатели хотят сохранить частичную удаленную работу.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное требование о переводе 30% сотрудников на дистанционную работу, теперь это рекомендация.

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