Собянин оценил запас больничных коек для пациентов с коронавирусом

Ситуация улучшается

В Москве сейчас имеется почти двойной запас больничных коек для пациентов с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин. По его словам, ситуация с заболеваемостью в городе постепенно улучшается.

"Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить", - сказал Собянин.

В то же время он отметил, что доля тяжелобольных коронавирусом остается высокой. Поэтому нужно "не расслабляться" и "быть во всеоружии".

Собянин напомнил, что с 27 января в Москве снят еще ряд ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. Теперь заведениям общественного питания можно работать в ночное время, а обязанность работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку теперь носит рекомендательный характер.

"Понятно, что эти ослабления могут дать больше напряжения в части распространения COVID-19, но запас коечного фонда, запас работы всей медицинской системы достаточный, чтобы идти с открытыми глазами на эти риски, потому что мы экономику города бесконечно держать закрытой не можем", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"