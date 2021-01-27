Международный проект стартовал в среду

В рамках проекта "Слово Победителя. Блокада" волонтеры запишут видеовоспоминания жителей блокадного Ленинграда. Об этом объявили на пресс-конференции в Москве руководители общественного движения "Волонтёры Победы".

Основная цель проекта - сохранить историческую память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда, передает "ТВ Центр". Планируется создать электронный архив семейных документов. Информацию о своих родственниках и фотографии можно разместить на портале проекта. Кроме того в течение года добровольцы из России и других стран будут навещать ветеранов и тех, кто пережил блокаду города.

"Мы подготовим более 10 тысяч человек, которые не просто будут собирать семейные документы, письма, фотографии, а будут записывать видеовоспоминания. Также мы окажем социально бытовую помощь ветеранам, нуждающимся людям и проявим заботу, это очень важно", - сообщила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

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