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Путин сравнил нынешнюю ситуацию с 30-ми годами прошлого века

14:50
  • среда
  • 27 января 2021

Президент предупредил об угрозе конфликта всех против всех

Пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в мировой экономике, политике и социальной жизни, заявил Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, пандемия стала серьезным вызовом всему человечеству.

Кроме того, ситуация в мире говорит об усилении социального расслоения, росте популизма, радикализма и ожесточении политических процессов. Деградирует и система глобальной безопасности. Эти процессы Путину напомнили 30-ые годы прошлого века.

"Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", - сказал Путин.

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