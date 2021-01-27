Собянин рассказал о строительстве II очереди больницы в Коммунарке

Мэр в среду осмотрел новую подстанцию Скорой помощи

Мэр Москвы осмотрел новую подстанцию Скорой помощи в Коммунарке. Сергей Собянин заявил, что в Москве сейчас двойной запас коек для пациентов с коронавирусом, поэтому часть клиник будут переведены в обычный режим.

Комфортней условий работы для врачей скорой помощи в стране нет. Новая подстанция в Коммунарке оснащена самым современным оборудованием, в том числе есть тёплый гараж на 6 машин, оснащённый системами обеззараживания и мойки автомобилей.

Двухэтажное здание общей площадью две тысячи квадратных метров было построено за два года и спроектировано специально для экстренных служб. Комнаты отдыха персонала соединены с коридором, ведущим в гараж. Помимо этого на первом этаже расположена диспетчерская, кабинеты медицинской помощи, склад медикаментов и уникальная сушилка для вещей, которой нет пока больше нигде. На втором этаже находится администрация, гардероб и особая гордость нового здания. Отличительной особенностью новой подстанции в Коммунарке от остальных является в том числе методический кабинет. Здесь молодые фельдшеры могут не только изучить теорию, но и опробовать ее на практике с помощью специальных тренажеров. Например, отработать искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Как это работает, можно увидеть наглядно. Также здесь отрабатывается методика постановки уколов и реанимация новорожденных. И это далеко неполный список возможностей.

Здесь будут дежурить 8 бригад. Принимать пациентов будут и амбулаторно. Всё необходимое оборудование здесь есть. Даже появился уникальный реанимационный аппарат.

"Это аппарат ИВЛ, которым можно проводить искусственную вентиляцию лёгких как недоношенному ребёнку меньше килограмма весом, так и взрослому пациенту, который может весить больше 100 килограммов. Раньше таких аппаратов у нас на станции скорой помощи не было", - заявил заместитель главного врача по медицинской части ГБУ "ССНП им. А.С. Пучкова Валентин Косымский.

Новая подстанция – это результат реализации второй очереди медицинского центра в Коммунарке. Основная специализация нового кластера – это детское здравоохранение. В ближайшее время рядом со станцией скорой помощи появится роддом, перинатальный центр, детская инфекционная и общая больницы.

"Помимо этого жители спрашивают по поводу амбулаторного центра в поликлинике. Он строится в составе второй очереди. И в составе второй очереди была построена одна из современных станций скорой помощи. Она будет лучшей в городе, чтобы обеспечивать территорию качественной и быстрой скорой помощью", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На базе больницы в Коммунарке был открыт первый ковид-госпиталь в России. Позже для усиления мощностей здесь появился временный госпитальный город. Впрочем, сейчас ситуация с коронавирусом в столице значительно улучшилась. Тем не менее, мэр напомнил, что о средствах индивидуальной защиты забывать не стоит.

"В целом, ситуация в городе постепенно улучшается. Понятно, что надо быть крайне осторожным. Соблюдать все меры санитарной безопасности. Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать. Часть клиник мы будем уже выводить, потому что у нас сегодня практически годовой запас коечного фонда и постепенно будем освобождать город от ограничений, которые были введены", - рассказал Собянин.

Строительство первой очереди клинической больницы было завершено в 2019 году. Это почти 90 тысяч квадратных метров. Вторая очередь добавит такую же площадь, превратив Коммунарку в крупнейший и самый передовой медицинский центр в стране.

Илья Данильцев, Дмитрий Филиппов, Илья Ушаков и Владимир Черных, "ТВ Центр".

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