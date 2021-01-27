Как идет строительство ФОК в московском районе Тушино

В здании будет два бассейна и многофункциональный зал

В районе Тушино продолжается строительство одного из самых современных физкультурно-оздоровительных комплексов Москвы. Бассейны, огромный универсальный зал, тренажёры и фито-бар. Жители давно ждали такого подарка от города, ведь заниматься здесь смогут и профессионалы, и любители. К тому же, новый ФОК ещё и смотрится эффектно.

Его еще не покинули строители, а он уже лауреат. Этот физкультурно-оздоровительный центр на Тушинской улице стал лауреатом архитектурной премии Москвы в номинации на лучшее решение объекта спортивного назначения.

В здании ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Новый физкультурный комплекс станет еще и одним из самых крупных в городе. Четыре этажа. Площадь - девять тысяч квадратных метров.

"ФОК включает в себя два бассейна, универсальный зал, тренажерный зал. Один бассейн для обучения детей плаванию, большой - для взрослых", - сказал менеджер проекта Большая спортивная арена "Лужники" Теймур Каррыев.

Гидроиспытания бассейнов уже заканчиваются, они выдержали их успешно. Светлое помещение на втором этаже - будущий универсальный спортивный зал.

"Здесь предусмотрена система разделения зала на две части, в одной части можно будет заниматься баскетболом, во второй части волейболом, также при необходимости система разделения зала может отъезжать обратно и данный зал становится универсальным", - сказал помощник руководителя проекта Глеб Семин.

Здесь можно будет играть в мини-футбол, гандбол. А еще проводить для всех желающих занятия по бадминтону, настольному теннису, аэробике, чирлидингу, оздоровительной гимнастике. Впрочем, комплекс на Тушинской - только один из спортивных объектов, которые планируется построить в столице за три ближайших года.

"Будет 29 объектов спортивного назначения, из них 2 футбольных поля, 14 крупных ФОК. Дворец самбо и бокса на территории "Лужников", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

И уже в этом году в рамках адресной инвестиционной программы в Москве появятся 23 сооружения - как для спортсменов-профессионалов, так и для тех, кто занимается спортом ради отличной формы и здоровья.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов, Мария Леванова, "ТВ Центр".

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