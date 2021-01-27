Сотрудники МЧС спасли двух собак при пожаре в Москве

Шотландских терьеров Томаса и Мартина пришлось реанимировать

Сотрудники МЧС не только спасли, но и реанимировали двух шотландских терьеров, которые оказались одни в горящей квартире. Животные могли погибнуть, если бы с ними не поступили по-человечески.

В 215-й пожарной части шотландских терьеров Томаса и Мартина теперь знают и любят все. Собаки отвечают им взаимностью.

Анастасия работает медсестрой в больнице. Две недели назад она пошла на дежурство, а собак оставила на попечении мамы. В январские холода в доме был включен мощный обогреватель. Проводка не выдержала напряжения, и произошел пожар. Потолочное покрытие вспыхнуло мгновенно.

"Черные тучи с потолка с огненным дождем. Это химическое всё - дышать этим совершенно нельзя. Моя первая задача была вызвать пожарных и забрать детей из соседней квартиры, которые остались там", - рассказала Людмила, мама Анастасии.

Вернуться в квартиру она побоялась. Но там остались две собаки, которые не откликались на зов. Через несколько минут прибыли спасатели, в густом дыму обнаружили почти бездыханных терьеров. Пожарные вынесли их на улицу и провели настоящую реанимацию.

"Был предоставлен кислородный баллон с маской. Надели, немножко покачали. Дали нам водички местные жители, немножко отпоили, и собачка ожила, начала рычать, даже немножко укусила меня", - сообщил пожарный ПСО №215 Москвы Олег Здесев.

Позже соседи отвезли Томаса и Мартина в ветеринарную клинику. После лечебницы еще неделю псам пришлось провести на передержке. Теперь они снова со своей хозяйкой Анастасией, их временно приютили родственники.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

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