Один человек погиб в ДТП с участием иномарки в Москве

Водитель на скорости влетел в фонарный столб около пешеходного перехода

В Москве иномарка въехал в столб. ДТП произошло ночью на юге столицы. В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и на скорости влетел в фонарный столб около пешеходного перехода. Из-за сильного удара капот оказался смят, а лобовое стекло лопнуло, передает "ТВ Центр".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Предварительно, все, кто находился в машине, были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что на улице Намёткина утром пришлось перекрыть движение транспорта из-за горящего автобуса. Как только начался пожар, водитель оперативно вывел из салона пассажиров. Никто не пострадал. Когда на место прибыли оперативные службы, пламенем было охвачено 30 квадратных метров. Пожар быстро потушили, но автобус выгорел полностью. Сейчас движение восстановлено.

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