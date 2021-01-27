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Новые мобильные пункты вакцинации открылись в Москве

15:07
  • среда
  • 27 января 2021

Привиться там можно без записи

Новые выездные прививочные пункты от коронавируса открываются в городе. Сегодня на юго-востоке столицы открылась первая точка на территории торгового центра на Люблинской улице, а в Новой Москве - в ТРЦ "Саларис".

Горожане, которые живут рядом, накануне получили смс-приглашения и уже сегодня утром пришли на прививку. Записываться заранее не нужно, с собой должен быть паспорт, и полис ОМС. На месте нужно заполнить небольшую анкету, пройти осмотр врача и если противопоказаний нет, получить первый компонент вакцины и информацию о том, когда прийти в следующий раз. Пункты работают ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Принимать планируют  до 200 человек в день.

"У специалиста, у медсестры которая делала укол,  просто очень легкая рука, абсолютно не чувствовалось прокола, не чувствовалось введения очень легко и приятно".

"В поликлинику [идти] — это целое дело: записаться, там надо выбрать время, там туда-сюда, пройти там, вот. А здесь: выбрал время, пошел, погулял, постоял".

"Мы - люди из СССР. Мы на прививках выросли, мы не болели страшными болезнями, поэтому вперед".

"В основном мы прививаем пациентов, которые являются группой риска,  это пациенты старших возрастных групп. Потому что они более подвержены заболеванию и больше контактируют. Мы никому не отказываем, принимаем всех, кто будет обращаться в нашу зону вакцинации", - говорит главный врач городской поликлиники №19 Элина Каспарова.

"В день вакцинации пациенту рекомендуется воздержаться от каких-то серьезных физических нагрузок, желательно от посещений каких-то мест массового скопления людей, по возможности этот день необходимо провети как можно спокойно", - сказала главный врач ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121" Андрей Тяжельников.

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Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Саларис" в ТиНАО
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Саларис" в ТиНАО
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Саларис" в ТиНАО
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Саларис" в ТиНАО
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