Власти Москвы оставили обязательными маски и перчатки в офисах

В заведениях общепита по-прежнему рекомендуется система QR-кодов

В Москве отменили часть ограничений, которые были введены в городе из-за эпидемии коронавируса. На своём сайте мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пандемия идёт на спад и нужно делать акцент на восстановлении экономики.

Таким образом, уже с сегодняшнего дня отменяются ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов, баров, дискотек и боулингов. Но все санитарные меры должны строго соблюдаться. Кроме того, перестаёт быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу. Принимать решение о сохранении или отмене "удаленки" теперь будут работодатели. А вот то, как будет проходить дальнейшее обучение, в вузах решат до 6 февраля. По словам Сергея Собянина, ситуация с распространением коронавируса улучшается, число новых случаев инфекции сейчас не превышает 2-3 тысяч в день. Снижается и количество госпитализированных. В стационарах впервые с середины июня прошлого года свободно более 50% коек.

Несмотря на смягчение ряда ограничений, столичные власти оставили обязательным ношение масок и перчаток в офисах, а также магазинах, торговых центрах и транспорте, передает "ТВ Центр". В заведениях общепита по-прежнему рекомендуется система QR-кодов, об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

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