Песков раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

Лидеры говорили чуть больше 35 минут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился подробностями телефонного разговора, состоявшегося между Владимиром Путиным и Джо Байденом 26 января, пишет РИА "Новости".

По словам Пескова, беседа получилась рабочей и откровенной, состоялась она по просьбе Кремля, лидеры говорили чуть больше 35 минут, возможность личной встречи не обсуждалась.

Кремлевский спикер добавил, что президенты констатировали наличие серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном (в частности, по ситуации в Донбассе), но высказались за продолжение диалога. Говорить о перезагрузке отношений с США, заключил Песков, пока не приходится, так как для этого не созданы подходящие условия.

Как сообщалось ранее, в ходе разговора с Байденом Путин заявил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран. А с учетом их особой ответственности за безопасность и стабильность в мире - и всего мирового сообщества. Также лидеры выразили удовлетворение продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях.

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