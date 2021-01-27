В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой вспышки коронавируса

В России ситуация с COVID-19 постепенно налаживается

Улучшение эпидемиологической ситуации не дает гарантии, что не произойдет нового роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский.



По его словам, несмотря на положительную динамику в Москве, горожанам не следует отказываться от защитных масок и перчаток. Средства индивидуальной защиты будут нужны до тех пор, пока не сформируется иммунная прослойка населения, передает "Говорит Москва".

"Конечно, существует еще опасность того, что эпидемия вновь начнет усиливаться. Поэтому, конечно, основные мероприятия сохраняются", - предупредил Покровский.

За все время с момента появления инфекции в России заболело около 3,72 миллионов человек, свыше 69 тысяч из них скончались. В Москве выявлено более 919 тысяч заболевших, 13,1 тысяч пациентов скончались.

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