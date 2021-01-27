Офтальмолог назвала неожиданное последствие коронавируса

Болезнь негативно сказывается на зрении

Перенесшие коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой форме могут терять остроту зрения, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

"Человек, который читал без очков, перенес инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол", - объяснила медик.

По ее словам, после болезни иногда нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна. Именно это и приводит к затуманиванию зрения.

Ранее ученые выяснили, что вероятность летального исхода при коронавирусе существенно ниже, если у человека высокий индекс Омега-3 (суммарный уровень жирных кислот EPA и DHA в мембранах красных кровяных телец). А для возвращения запаха и вкуса рекомендовали ежедневно проводить обонятельные упражнения.

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