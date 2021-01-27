В Кремле сравнили число сторонников и противников Путина в России

Отношение к главе государства высказывается на выборах, напомнил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тех, кто поддерживает Владимира Путина, в стране значительно больше, чем тех, кто выражает несогласие с его действиями и решениями.

"Есть те, кто негативно относится, есть те, кто поддерживает Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Песков добавил, что по сравнению с количеством голосующих за Путина граждан на несанкционированные акции протеста в минувшую субботу вышло незначительное количество людей.

"Отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, высказывается в ходе голосования на выборах", - напомнил пресс-секретарь.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что по итогам митингов 23 января было возбуждено 20 уголовных дел.

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