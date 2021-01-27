ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле сравнили число сторонников и противников Путина в России

14:36
  • среда
  • 27 января 2021

Отношение к главе государства высказывается на выборах, напомнил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тех, кто поддерживает Владимира Путина, в стране значительно больше, чем тех, кто выражает несогласие с его действиями и решениями.

Песков назвал беспрецедентным уровень насилия на акциях 23 января
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

"Есть те, кто негативно относится, есть те, кто поддерживает Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Песков добавил, что по сравнению с количеством голосующих за Путина граждан на несанкционированные акции протеста в минувшую субботу вышло незначительное количество людей.

"Отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, высказывается в ходе голосования на выборах", - напомнил пресс-секретарь.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что по итогам митингов 23 января было возбуждено 20 уголовных дел.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.