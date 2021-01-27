Совет Федерации ратифицировал продление СНВ-3 на пять лет

Законопроект о пролонгации соглашения накануне внес Владимир Путин

Совет Федерации и Госдума сегодня ратифицировали продление ДСНВ. Пролонгацию договора - на условиях России - накануне согласовали Владимир Путин и Джо Байден. Политологи уже назвали это решение дипломатической победой Москвы, которая поможет предотвратить гонку вооружений. Наша страна рассчитывает на развитие диалога с Вашингтоном, но оставляет за собой право на досрочный выход из соглашения - заявили в МИД.

Соглашение о продлении Договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях для ратификации в Государственную думу Владимир Путин внес накануне вечером. Этот вопрос сегодня был первым в повестке дня парламентариев.

"Это важнейшее решение, его нельзя переоценить. Мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений. Наш президент делал все для того, чтобы этот договор, соглашение о наступательных вооружениях, было продлено. Вчерашний разговор закончился тем, что мы сегодня этот вопрос будем рассматривать. Это на самом деле важно для всего мира", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях Россия и США обменялись 26 января. Во время телефонного разговора президенты Путин и Байден выразили удовлетворение по этому случаю. За сухими строчками информационных сообщений - огромная работа дипломатов и военных экспертов. О готовности ратифицировать соглашение заявили в Совете Федерации.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"