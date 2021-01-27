К концу рабочей недели Москву накроет сильный снегопад

Осадки будут идти несколько дней

В Москве 28 и 29 января пройдет сильный снегопад, который может принести с собой до четверти месячной нормы осадков. Погода в столице в это время будет зависеть от активного южного циклона.

Синоптики предупредили, что осадки начнутся утром в четверг и продолжатся до позднего вечера пятницы. Из-за теплой температуры в 0 – минус 2 градуса москвичей ждет снег и мокрый снег. Всего за время продолжительного снегопада город может накрыть 5-10 сантиметрами снега, передают "Метеоновости".

Ранее синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в феврале. Он предупредил, что не стоит привыкать к теплу – скоро в столицу вернутся морозы.

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