Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов

Ему было 52 года

На 52-м году жизни умер актер театра "Гоголь-центр" Андрей Болсунов, сказано в посте в Instagram площадки. Причина смерти не называется.

"Нашим зрителям он знаком по спектаклям "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны", "Страх". Андрей остался в труппе после того, как театр имени Гоголя стал Гоголь-центром", - отмечено в сообщении.

Команда "Гоголь-центра" также выразила соболезнования семье и близким покойного, добавив, что Болсунов был харизматичным артистом и неизменно жизнерадостным человеком.

Болсунов - выпускник Театрального училища имени Щепкина. В Театре имени Гоголя ("Гоголь-центре") он работал с 1993 года.

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