ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил о нарастании противоречий в мировой политике и экономике

14:35
  • среда
  • 27 января 2021

Президент России выступил на Давосском форуме впервые с 2009 года

В ходе своего онлайн-выступления на Давосском форуме президент России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса обострила многие мировые проблемы - в том числе экономические, политические и социальные. Об этом пишет РИА "Новости".

Путин сравнил нынешнюю ситуацию с 30-ми годами прошлого века
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

По словам российского лидера, очевидно деградирует система глобальной безопасности. Нынешнюю ситуацию, уточнил глава государства, можно сравнить с тридцатыми годами.

Как заметил Путин, горячий глобальный конфликт в мире все-таки невозможен, но вероятность начала "борьбы всех против всех" присутствует.

"Системные социально-экономические проблемы порождают такое недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Иллюзия, что из можно пропустить или загнать в угол, опасна. В таком случае общество все равно будет разделено политически и социально", - подчеркнул президент.

Вместе с тем Путин обратил внимание на то, что эпоха попытки выстраивания однополярного мира завершилась.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.