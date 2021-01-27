Путин заявил о нарастании противоречий в мировой политике и экономике

Президент России выступил на Давосском форуме впервые с 2009 года

В ходе своего онлайн-выступления на Давосском форуме президент России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса обострила многие мировые проблемы - в том числе экономические, политические и социальные. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам российского лидера, очевидно деградирует система глобальной безопасности. Нынешнюю ситуацию, уточнил глава государства, можно сравнить с тридцатыми годами.

Как заметил Путин, горячий глобальный конфликт в мире все-таки невозможен, но вероятность начала "борьбы всех против всех" присутствует.

"Системные социально-экономические проблемы порождают такое недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Иллюзия, что из можно пропустить или загнать в угол, опасна. В таком случае общество все равно будет разделено политически и социально", - подчеркнул президент.

Вместе с тем Путин обратил внимание на то, что эпоха попытки выстраивания однополярного мира завершилась.

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