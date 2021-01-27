Дочь Началовой рассказала о последней встрече с мамой

Певицы не стало почти два года назад

Дочь Юлии Началовой 14-летняя Вера Алдонина впервые после смерти матери рассказала подробности о последней встрече с ней. Девочка не смогла быть рядом с мамой в ее последние часы.

Вера призналась, что 7 марта у нее в школе проходил праздничный концерт, но Началова не смогла на нем присутствовать из-за сильной боли в ноге. После окончания мероприятия бабушка отвезла девочку к маме, где Вера подарила матери букет цветов.

"Мама мне тогда пожелала много всего хорошего", - сказала девочка.

После этой встречи она вместе с одноклассниками отправилась в поездку по Европе. О смерти мамы Вера узнала лишь от отца, который встретил ее в аэропорту.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года на 39 году жизни от сепсиса, который стал причиной сердечно-легочной недостаточности.

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