Путин назвал основной задачей мира борьбу с бедностью

Пандемия обострила уже имевшиеся в мировой экономике проблемы, отметил президент

Президент России Владимир Путин выступил с речью на Давосском форуме. В ходе своего выступления, передает РИА "Новости", глава государства заявил, что основная задача сегодня для ведущих стран - борьба с бедностью с целью окончательного выхода из нее всего мира.

"Разрыв между реальной и виртуальной экономиками представляет собой реальную угрозу и чреват серьезными, непредсказуемыми потрясениями", - добавил российский лидер.

Он уточнил, что пандемия коронавируса обострила экономические и политические проблемы по всей планете. Общественные взгляды же, продолжил президент, оказались поляризованы. Противоречия в мире, по словам Путина, закручиваются по спирали. Глобального горячего конфликта не будет, но борьба всех против всех возможна.

Все это делает невозможным стимулирование развития экономики с помощью такого традиционного инструмента, как кредитование частных лиц, подчеркнул российский президент.

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