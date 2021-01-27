Путин призвал наращивать темпы вакцинации по всему миру

И обеспечивать препаратами бедные страны

Выступая на Давосском форуме, президент России Владимир Путин заявил, что борьба с распространением коронавирусной инфекции остается сегодня одной из главных задач мирового сообщества, так что вести эту борьбу необходимо совместными усилиями. Об этом пишет РИА "Новости".

Как отметил глава государства, темпы производства вакцины и прививочной кампании следует наращивать. Кроме того, российский лидер отметил необходимость оказать помощь африканским государствам. Сегодня вакцина, подчеркнул Путин, доступна в основном странам первого мира, но такой расклад необходимо менять.

По словам президента, в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях происходит трансформация, пандемия лишь ускорила эти неизбежные изменения. Налицо кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения. Под угрозой может вскоре оказаться и право выбора и неприкосновенность частной жизни. Это, считает Путин, ведет к резкой поляризации общества - и с этим тоже необходимо бороться всеми доступными средствами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"