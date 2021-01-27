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Путин призвал наращивать темпы вакцинации по всему миру

15:10
  • среда
  • 27 января 2021

И обеспечивать препаратами бедные страны

Выступая на Давосском форуме, президент России Владимир Путин заявил, что борьба с распространением коронавирусной инфекции остается сегодня одной из главных задач мирового сообщества, так что вести эту борьбу необходимо совместными усилиями. Об этом пишет РИА "Новости".

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Как отметил глава государства, темпы производства вакцины и прививочной кампании следует наращивать. Кроме того, российский лидер отметил необходимость оказать помощь африканским государствам. Сегодня вакцина, подчеркнул Путин, доступна в основном странам первого мира, но такой расклад необходимо менять.

По словам президента, в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях происходит трансформация, пандемия лишь ускорила эти неизбежные изменения. Налицо кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения. Под угрозой может вскоре оказаться и право выбора и неприкосновенность частной жизни. Это, считает Путин, ведет к резкой поляризации общества - и с этим тоже необходимо бороться всеми доступными средствами.

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