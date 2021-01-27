Депутат Мосгордумы Гусева: Режим самозанятости в Москве востребован сотнями тысяч горожан

Налоговым режимом для самозанятых уже пользуются почти полмиллиона москвичей

В Москве сотни тысяч горожан воспользовались режимом для самозанятых, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева. Она напомнила, что специальный налоговый режим был введен в столице с 1 января 2019 года.

"с каждым днем все больше и больше людей принимают решение вести свой бизнес легально, довериться государству и выйти из "серых" схем предпринимательства. На сегодняшний день такой системой налогообложения пользуется почти полмиллиона москвичей, и эта цифра постоянно растет. Уже сейчас самозанятые вносят ощутимый вклад в экономику города: так, за 2020 год в бюджет Москвы поступил 1,17 млрд руб. налога на профессиональный доход. Больше всего самозанятых граждан, по данным на конец октября, работали в строительстве, доставке, грузовых и пассажирских перевозках, сдавали квартиры в аренду. Также популярны такие виды деятельности, как репетиторство, ремонт, маркетинг и реклама, консультирование", - рассказала депутат.

Она уточнила, что предприниматели могут не только легально вести бизнес, но и оплачивать налоги в размере всего 4 или 6%. Гусева рассказала, что ежемесячно в Москве в среднем становится больше самозанятых на 24 тысячи человек. В их число входят те, кто ранее работал неофициально или решил перейти от работы по найму к работе на себя.

"Средний чек — а именно выдача чеков является основной единицей отчетности самозанятых — в Москве за 2020 год увеличился на 15% и теперь составляет около 1 тыс. 900 руб.", - отметила парламентарий.

Гусева добавила, что в период пандемии правительство оказала поддержку самозанятым, на это было потрачено 495,4 млн руб. налогов, уплаченных в 2019 году. Это помогло многим предпринимателям сохранить свой бизнес

"Специальный налоговый режим для самозанятых сейчас уже не является экспериментальным и действует по всей России как приоритетное направление нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он оказался взаимовыгодным для государства и граждан, сделал налоговую систему страны более гибкой. Для постиндустриального мегаполиса — такого, каким, несомненно, уже многие годы является Москва — это особенно важно", - подытожила Гусева.

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