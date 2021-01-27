В МИД России прошла церемония обмена нотами по СНВ-3 с послом США

Вашингтон все же смог "отделить мух от котлет", заметили в Москве

Обмен нотами между Москвой и Вашингтоном о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений состоялся в МИД России. Соглашение вступит в силу после того, как российская сторона передаст американцам документ о завершении внутригосударственных процедур, рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"Вчера состоялся обмен нотами, эта церемония была проведена в МИД России. Приехал посол Салливан, передал мне свою ноту, я передал им нашу. Это и есть содержание договоренностей о продлении договора", - сообщил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

Замминистра отметил, что Вашингтон в этом вопросе проявил достаточно ответственный подход: он отделил "мух от котлет" - важные вопросы стратегической стабильности от политической конъюнктуры. Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре выразили удовлетворение тем, что обмен нотами состоялся. Позже в Кремле подчеркнули, что стороны завершат все необходимые процедуры в ближайшие дни.

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