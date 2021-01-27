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"Она не имеет границ": Путин спрогнозировал развитие пандемии COVID-19

15:30
  • среда
  • 27 января 2021

Президент призвал наращивать темпы вакцинации по всему миру

Нужны новые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, поскольку пандемия может затянуться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в формате онлайн на "давосской неделе".

"Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги, она не имеет границ", - приводит ТАСС слова российского лидера.

Ранее президент России призвал наращивать темпы вакцинации по всему миру. Путин отметил, что борьба с COVID-19 остается сегодня одной из главных задач мирового сообщества.

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