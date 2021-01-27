Путин предложил Европе избавиться от "фобий прошлого"

К диалогу нужно подходить по-честному, подчеркнул российский лидер

В ходе своего выступления на Давосском форуме (первого с 2009 года) президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна развивать отношения с Европой, но для этого требуется честность.

"Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, смотреть в будущее", - цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер добавил, что "любовь должна быть взаимной", она невозможна, когда декларируется с одной стороны. Россия, по словам главы государства, готова налаживать связи, но важно, чтобы к этому же были готовы и ее партнеры.

Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня, это в интересах обеих сторон, заключил Путин.

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