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Врач объяснил, как низкая влажность в помещении сказывается на здоровье

16:09
  • среда
  • 27 января 2021

Зимой воздух в квартире становится суше

Зимой воздух в квартирах часто становится слишком сухим, что позволяет вирусам активнее перемещаться. Как следствие, из-за недостатка влаги в воздухе вырастают риски заболеть, рассказал врач Андрей Тяжельников.

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Он объяснил, что в условиях нормальной влажности вирусы и бактерии не циркулируют по помещению, а оседают вместе с частицами воды.

Врач отметил, что нормальным считается уровень влажности в квартире не ниже 30%, тогда как в отопительный сезон он снижается до 15-20%. На пересушенный воздух указывают стянутость и шелушение кожи, сухость в носу и першение в горле. По словам Тяжельникова, недостаток влаги в может привести к головным болям, нарушению сна и аллергическим реакциям, из-за увеличения количества пыли.

"Сам человек при низкой влажности становится более уязвимым для вирусов и бактерий, поскольку сухой теплый воздух снижает способность дыхательных путей задерживать вирусы — из-за обезвоживания слизистой носа им гораздо проще попасть в организм. Ворсинки, которые выстилают слизистые, не справляются со своей задачей — не могут вытеснять вирусы, когда пересыхают", - добавил медик.

Он посоветовал пить больше воды, использовать увлажняющие крема и чаще заниматься влажной уборкой. Также можно приобрести увлажнитель воздуха или развесить на батареях мокрые полотенца, передает АГН "Москва".

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