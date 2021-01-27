Украинская разведка: Россия в 2014 году легко могла занять территорию до Днепра

У ВСУ не было ни одной боеспособной части

В Вооруженных силах Украины весной 2014 года не было ни одной боеспособной части. Россия, при желании, могла бы без проблем занять украинскую территорию до самого Днепра, признал бывший глава Службы внешней разведки страны Виктор Гвоздь.

"ПЗРК ставили, чтобы прикрыть парламент, потому что не знали, чем прикрыть Киев в то время. Четырнадцатый год, конец февраля… Я помню, как тогда высылались машины, ставились на полосу в Гостомеле, потому что боялись, что сядет российский спецназ", — рассказал Гвоздь в интервью телеканалу "Апостроф".

Бывший глава Службы внешней разведки утверждает: если бы на Украине началось кровопролитие, российские военные могли начать операцию. По словам Гвоздя, Россия развернула в то время вдоль границы стотысячную группировку. "И они бы маршем в то время, март месяц, дошли бы до Днепра", — добавил он.

На днях бывший начальник украинского Генштаба Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму. Урегулирование ситуации мирным путем даже не рассматривалось. В частности, Виталий Кличко обещал поступить с полуостровом "жестче, чем с Киевом", а националист Олег Тягнибок заявлял, что крымчане "умоются кровью".

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