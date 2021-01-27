Пандемия и дисбаланс в мире: ключевые заявления Путина на Давосском форуме

Мероприятие проходило в онлайн-формате

Владимир Путин в среду выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Это крупнейшее мероприятие с участием политиков, бизнесменов и учёных в нынешнем году отмечает своё 50-летие и впервые проводится в онлайн-режиме. Изменения, произошедшие в мире из-за пандемии коронавируса, стали главной темой дискуссии. Владимир Путин, в частности, обратил внимание на необходимость отслеживать вспышки эпидемий, оперативно реагировать на угрозы и помогать странам, нуждающимся в поддержке. Но для этого надо объединять усилия, а не "продавливать" свои интересы в ущерб другим.

В последний раз Путин выступал на Давосском форуме в ранге премьера и было это почти 12 лет назад. С того момента негативные процессы, которые происходили в мире, набрали колоссальные обороты. А пандемия только усилила их, сделав ситуацию очень похожей на ту, что планета уже видела.

"Конечно же, в истории нет прямых параллелей. Но некоторые эксперты – я с уважением отношусь к их мнению – сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться. Но по многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определённые аналогии все-таки напрашиваются", - отметил Путин.

Мы видим кризис прежних моделей, говорит Путин, и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения. Всё это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности. А также происходит на фоне ослабления международных институтов и деградации глобальной системы безопасности.

"Клаус сейчас упомянул о моем вчерашнем разговоре с президентом Соединенных Штатов и о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении. Тем не менее, противоречия закручиваются, что называется, по спирали. Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный "горячий" конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск "внутренних" и "внешних" врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей (мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни", - сообщил Путин.

Хотя, казалось бы, глобализация сделала мир другим. Помогла многим странам выбраться из состояния бедности. К примеру, в России в 2000 году количество людей, зарабатывающих менее 5 долларов в сутки, превышало 60 миллионов, говорит Путин. Сейчас таких не больше пяти. Еще лучше ситуация стала и в развитых странах. Впрочем, самую большую выгоду перевод экономики на глобальные рельсы принес, конечно, транснациональным компаниям.

"Но опять же, если говорить о прибыли компаний, кому достались доходы? Ответ известен, он очевиден – одному проценту населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете, в какую величину? Втрое. То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов. При этом перед ними встают проблемы, как сохранить здоровье себе и своим родителям, как обеспечить качественное образование детям", - заявил Путин.

Это сейчас одна из важнейших проблем, которую нельзя не замечать. И положение людей, учитывая, что мир сейчас переживает четвертую технологическую революцию, будет только ухудшаться. Новые технологии, говорит российский президент, в перспективе могут лишить многих работы. Как сейчас они лишают граждан базовых свобод, вроде права высказывать свою точку зрения.

"С точки зрения самих компаний, их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Может быть, это так, но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению, управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать? Мы все это видели только что в Штатах, и все понимают, о чем я сейчас говорю. Уверен, что подавляющее большинство людей разделяет такую позицию, в том числе и те, кто сегодня с нами участвует в мероприятии", - отметил Путин.

И все это наслаивается одно на другое, усиливая напряжение. И пока, говорит Путин, тенденций к изменению ситуации не видно. "Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов, использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер. Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы – вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых "горячих точек" на нашей планете. Это все то, что не может нас не беспокоить", - сказал Путин.

И от этого необходимо уходить. Да, у разных стран всегда будут разные интересы. Однако добиваться их необходимо согласно международному праву. А строить глобальную экономику, говорит российский президент, необходимо исходя из интересов человека, а не транснациональных компаний.

"Первое. У человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жильё и доступная инфраструктура: транспортная, энергетическая, коммунальная. И конечно, экологическое благополучие, об этом никогда не нужно забывать. Второе. Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни. Он должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни, сегодня это абсолютно необходимо, позволяющим ему развиваться и строить свою карьеру, а после её завершения получить достойную пенсию и социальный пакет. Третье. Человек должен быть уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, когда это требуется, что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню услуг. Четвёртое. Независимо от дохода семьи, дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал. Такой потенциал есть у каждого ребенка. Только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики. Экономики, где люди – не средство, а цель", - заявил Путин.

Именно эти подходы лежат в основе стратегии, которую реализует и моя страна, Россия, подчеркивает Путин. Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи, направлены на демографическое развитие и сбережение народа. Именно такой подход, подчеркнул Путин, по его мнению, позволит обеспечить поступательное развитие мира и глобальной экономики.

Александр Панюшкин, Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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