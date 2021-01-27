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На закрытую встречу с Путиным собрались 80 глав крупнейших мировых компаний

16:52
  • среда
  • 27 января 2021

Мероприятие проходит в рамках "давосской недели"

Владимир Путин проводит онлайн-встречу с главами 80 крупнейших компаний мира. Мероприятие с участием президента России проходит в закрытом режиме. Собеседники российского лидера - руководство европейских компаний, в том числе российских и украинских, бизнес-структур США, а также ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Индии, Канады, Сингапура, Кувейта, Пакистана и Китая.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бизнесмены во время встречи с Путиным смогут задать свои вопросы российскому лидеру. "Повестка дня - свободная", - заметил представитель Кремля.

Президент России уже выступил в рамках "давосской недели". Путин обозначил свое видение основных мировых проблем и пути их решения. Всего в рамках пятидневного мероприятия, которое стартовало 25 января, запланированы выступления около двух десятков лидеров государств, передает ТАСС.

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