Москва расширяет эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении

Сервисы компьютерного зрения будут разработаны для 6 новых видов исследований

В столичном эксперименте по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение участвуют около 40 сервисов. Об этом в среду сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 20 сервисов проходит тестирование, остальные же активно используются медиками. Власти решили расширить рамки эксперимента.

"Сервисы компьютерного зрения будут разработаны для шести новых видов исследований. Они охватят такие области, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний", - сообщила Анастасия Ракова.

По ее словам, новые технологии повышают как скорость диагностики, так и ее качество. Так, время описания снимка удалось сократить почти на треть. "И, конечно, главное, что сервисы помогают врачам не пропустить серьезные патологии в большом потоке исследований и выявлять пациентов с высоким риском развития заболеваний", - добавила заммэра столицы.

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