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Роспотребнадзор оценил заболеваемость COVID-19 среди детей

17:08
  • среда
  • 27 января 2021

В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме

Заболевание коронавирусом у детей в 50% случаев протекает в легкой форме. Больше всего заболевших COVID-19 - в группе 13-15-летних. А от общего числа случаев COVID-19 в России пациенты-дети составляют 8-10%. Такие данные привел замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
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"Болеют дети всех возрастных групп, но максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста. Пик приходится на подростков 13-15 летнего возраста", - рассказал Горелов на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".

По информации медика, в легкой форме заболеваемость коронавирусом протекает у 49,9% детей. Еще 32% болеют бессимтомно, а тяжелая форма зафиксирована в 0,2% всех случаев. При этом число заболевших среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин принципиально не отличается, приводит заключение врача РИА Новости.

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