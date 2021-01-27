Зеленский "напомнил" миру о роли украинцев в освобождении Освенцима

Заявление прозвучало в день памяти жертв Холокоста

Владимир Зеленский повторил свой тезис годичной давности о роли его соотечественников в освобождении лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. По версии президента Незалежной, 76 лет назад свободу узникам принесли бойцы 1-го Украинского фронта – следовательно, украинцы.

"27 января 1945 солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллионов человек", - написал украинский лидер в своем телеграм-канале в день памяти жертв Холокоста.

Впервые Зеленский выступил с этим "откровением" год назад. Тогда президент Украины участвовал в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения узников Освенцима. Он заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Зеленскому ответил директор Службы внешней разведки России. Сергей Нарышкин заметил, что президент Незалежной "все больше погружается в идеи украинского национализма". И пояснил, что части Красной Армии формировались, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов Красной Армии. В частности, Львовская дивизия формировалась в Архангельской области, а свое название получила после участия в освобождении Львова от фашистских захватчиков.

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