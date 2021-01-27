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Память погибших во время блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище

18:00
  • среда
  • 27 января 2021

Жертв блокады сегодня вспоминают во всех городах страны

Сегодня исполнилось 77 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Город был осаждён почти 900 дней. Погибли до полутора миллиона человек, подавляющее большинство - от голода.

На Пискарёвском мемориальном кладбище прошла траурная церемония. В ней приняли участие горожане, члены ветеранских организаций и представители власти, передает "ТВ Центр".

26 гектаров на Пискарёвском кладбище занимают братские могилы. Но несмотря на голод, бомбардировки и артобстрелы в осаждённом Ленинграде работали заводы, ходили трамваи. Блокадники собрали для фронта 150 тысяч литров крови. А ещё они вели дневники, которые стали неоспоримым доказательством подвига ленинградцев. Эти уникальные документы представлены в Музее обороны и блокады Ленинграда.

Всего в Санкт-Петербурге сейчас живет почти 70 тысяч тех, кто пережил блокаду. Для молодых поколений горожан эти люди - пример стойкости, силы духа и любви к жизни.

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