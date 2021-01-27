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Стратегические бомбардировщики США пролетели вдоль границ Ирана

18:09
  • среда
  • 27 января 2021

В Пентагоне заявили, что продемонстрировали "способность к немедленному развертыванию"

Центральное командование вооруженных сил США подтвердило сообщения о полете двух стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress к иранским границам. В командовании заявили, что ВВС США "продемонстрировали авиационную мощь на Ближнем Востоке".
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B-52H из состава 2-го бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) совершили беспосадочныйй полет на Ближний Восток.  Их сопровождали истребители F-15 и F-16, в том числе Королевских ВВС Саудовской Аравии.

"Полет бомбардировщиков подчеркивает приверженность Вооруженных сил США обеспечению региональной безопасности и демонстрирует способность к немедленному развертыванию", - говорится в сообщении американских военных.

Ранее американские и британские наблюдатели отследили бомбардировщики по сигналам их бортовых транспондеров. По их данным, два B-52H Stratofortress в сопровождении самолетов-заправщиков выполнили беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока к границам Ирана и обратно. Отмечается, что полет состоялся на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

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