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Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

18:32
  • среда
  • 27 января 2021

Президент возложил цветы к памятному знаку в Александровском саду

Память защитников северной столицы и жертв блокады почтил Владимир Путин. Президент возложил цветы к памятному знаку "Город-герой Ленинград" в Александровском саду, передает "ТВ Центр".
Память погибших во время блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище

Президент также посетил Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. К 75-летию Великой Победы там развернули экспозицию "Подвиг народа". В среду в рамках выставки был запущен проект "Непокорённый Ленинград".

Мультимедийные технологии, панорамы, исторически достоверные декорации, а также множество подлинных экспонатов позволяют создать для посетителей эффект погружения в военную эпоху.

Среди множества фотографий воинов, защищавших город, есть и портрет отца президента. Владимир Спиридонович Путин сражался и получил тяжёлое ранение на "Невском пятачке" - стратегически важном плацдарме на южном берегу реки. Онлайн-версию проекта "Непокорённый Ленинград" можно увидеть на сайте Музея Победы.

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Владимир Путин возлагает цветы к памятному знаку "Город-герой Ленинград"
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Владимир Путин во время возложения цветов к памятному знаку "Город-герой Ленинград"
Владимир Путин во время возложения цветов к памятному знаку "Город-герой Ленинград"
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