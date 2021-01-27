Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент возложил цветы к памятному знаку в Александровском саду

Память защитников северной столицы и жертв блокады почтил Владимир Путин. Президент возложил цветы к памятному знаку "Город-герой Ленинград" в Александровском саду, передает "ТВ Центр".

Президент также посетил Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. К 75-летию Великой Победы там развернули экспозицию "Подвиг народа". В среду в рамках выставки был запущен проект "Непокорённый Ленинград".

Мультимедийные технологии, панорамы, исторически достоверные декорации, а также множество подлинных экспонатов позволяют создать для посетителей эффект погружения в военную эпоху.

Среди множества фотографий воинов, защищавших город, есть и портрет отца президента. Владимир Спиридонович Путин сражался и получил тяжёлое ранение на "Невском пятачке" - стратегически важном плацдарме на южном берегу реки. Онлайн-версию проекта "Непокорённый Ленинград" можно увидеть на сайте Музея Победы.

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