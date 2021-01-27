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"Аэрофлот" отменил из-за коронавируса около 90 международных рейсов

18:33
  • среда
  • 27 января 2021

Ограничения затронули все направления

Десятки регулярных международных рейсов отменяет авиакомпания "Аэрофлот". Причина – все еще действующие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
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Как указано в сообщении авиакомпании, с 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне. С 23 апреля по 30 апреля отменены рейсы из Москвы в Пальма-де-Майорку. А с 24 апреля по 30 апреля не будет рейсов из Москвы в Бургас и Ираклион.

"Аэрофлот" вносит изменения в программу полетов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего пунктов назначения попали в список отмены на период с 28 марта по 30 апреля. В этот период не будет рейсов авиакомпании из Москвы в Актау, Актобе, Афины – и далее по алфавиту, до Штутгарта и Шымкента. В общей сложности в марте-апреле отменены около 90 рейсов.

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