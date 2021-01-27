Застрявший на столбе енот отказался от помощи спасателей МЧС (видео)

Животное укрылось во дворе частного дома

Усилия краснодарских спасателей, прибывших по вызову к дому номер 18 на улице Парусной, пропали даром. Забравшийся на столб линии электропередачи енот не пожелал с ними общаться и спрыгнул с высоты прямо во двор частного дома.

Как рассказал начальник муниципальной службы спасения Александр Жученко, реакция на поступивший утром вызов была мгновенной: аварийно-спасательный отряд расквартирован по соседству, в 12-м доме. Животное, по словам очевидцев, обосновалось на столбе около 8 часов утра и просидело до самого приезда спасателей – до обеда.

"Два спасателя, одевшись в боевую одежду пожарных, взяли сачок, взяли мешок, попробовали его снять. Но енот самостоятельно спустился по столбу", - сообщил Жученко агентству РИА Новости.

Енот в итоге прямо со столба перепрыгнул через забор во двор частного дома. Местные жители предполагают, что в каком-то из соседних домов проживает целая колония полосатых хулиганов. По их словам, это не первый подобный случай – еноты на этой улице часто играют в электриков.

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