Путин посетил выставку, посвященную блокаде Ленинграда

Президент также возложил цветы к стеле "Город-герой Ленинград"

Сегодня исполнилось 77 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Город был осаждён почти 900 дней. Наступательная операция советских войск "Январский гром" отбросила врага на десятки километров. 27 января 1944 года в городе на Неве прогремел праздничный салют. Памятную дату отметили в среду по всей России. На Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга прошла траурная церемония. А в Москве Владимир Путин возложил цветы к гранитной стеле "Город-герой Ленинград" и посетил выставку, посвященную блокаде.

Здесь нет ни имен, ни точных дат смерти. На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге длинные ряды братских могил, и годы - 41 – 44-й. Блокада Ленинграда, по разным данным, унесла от 600 тысяч до полутора миллионов жизней. В память о них эта траурная церемония.

Страшные 872 дня. Голод, холод, постоянные бомбёжки. На Невском проспекте до сих пор сохранилась предупредительная табличка с просьбой перейти при артобстреле на другую сторону улицы. Все это помнит и Татьяна Голубева. Врач по образованию, она всю жизнь собирает сведения о подвиге ленинградских медиков. Как, в отсутствие медикаментов, лечили ожоги жиром от выловленных в Неве мальков. Или придумали рецепт похлебки из кожаных ремней и студня из канцелярского клея, спасавших от голодной смерти. Теперь это часть экспозиции в петербуржском госпитале ветеранов войны.

"Нас остается все меньше, но мы живы, мы продолжаем работать, если у вас есть какие-то воспоминания, ваши впечатления, вы что-то хотите передать и оставить в истории, сделайте это, пожалуйста", - говорит Татьяна Голубева.

Как это сделала семья блокадника Игоря Никитина, передав в Музей блокады Ленинграда его дневники. Школьные тетради, в которых аккуратно приклеенные карточки на хлеб и еще детским почерком выведенные строки - как нашел конфету на улице и тут же, буднично, как помогал убирать тела погибших.

Памятные акции сегодня проходят во всех городах страны. Благодарность за смелость и мужество героям непокоренного Ленинграда лично передают в Иванове и Тольятти. Во Владивостоке приносят цветы к монументу "Боевой славы". Букет алых роз к памятному знаку "Город-герой Ленинград" в Александровском саду возлагает и Владимир Путин. Для президента эта дата особая. Мать Мария Ивановна всю блокаду провела в Ленинграде, едва не погибнув от голода. А отец Владимир Спиридонович был в числе защитников Невского пятачка.

Героям-блокадникам посвящена и открывшаяся в этот день выставка в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Это часть масштабного проекта "Подвиг народа". Эпоху военного времени в деталях воссоздали при помощи новых технологий. Трехмерные голограммы, интерактивные витрины встроены в исторический антураж.

Владимиру Путину показывают и зал, посвященный эвакуации. Специально для которого историки собрали огромную базу данных. А это - еще один электронный каталог. 150 тысяч историй о героях войны, написанных их потомками. В нем и уникальные свидетельства о героическом труде советских медиков и ученых. И воссозданные интерьеры Екатерининского дворца, разграбленного немцами. А еще коллекция исторических документов, и даже радиостудия, где каждый посетитель сможет побыть в роли знаменитого диктора Левитана. Часть экспозиции теперь будет доступна и в формате онлайн. Так что даже с учетом связанных с пандемией ограничений увидеть ее смогут миллионы.

Екатерина Выскребенцева, Анна Морозова, "ТВ Центр".

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