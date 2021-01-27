Соцсети накажут за привлечение детей на незаконные митинги

По итогам несогласованных акций возбуждено 20 уголовных дел

Более полутора десятков человек задержаны в России по подозрению в преступлениях, совершенных во время несанкционированных акций 23 января. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено более 20 уголовных дел, некоторым из задержанных уже предъявлены обвинения. В некоторых регионах отмечены призывы к массовым беспорядкам, которые транслировались в социальных сетях, что является преступлением. Роскомнадзор сообщил, что интернет-сообщества будут привлечены к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность.

На кадрах, распространённых Следственным комитетом, популярный тиктокер Константин Лакеев. В той же куртке, что и на видео, снятом в Москве 23 января. Теперь молодой человек - фигурант уголовного дела о хулиганстве и повреждении служебного автомобиля ФСБ. Водителю в тот вечер прыснули в глаза из перцового баллончика. Машину, просто потому что она с мигалкой, пытались разбить. Теперь подобные кадры изучают следователи - как доказательства нападений на правоохранителей. Одного из бойцов валят на землю и бьют ногами.

"Был на площади, участвовал в митинге. И, получается, участвовал в драке против сотрудника полиции. Я попал под влияние толпы, хотел бы попросить прощения", - рассказал участник массовой акции. Есть и другие яркие кадры противостояния с полицией во время незаконных акций протеста в Москве - по этому эпизоду возбуждено отдельное уголовное дело.

А это уже Санкт-Петербург (см. видео). Нападавший задержан. Отвечать придётся и героям видео из Владивостока. Там произошло несколько нападений на полицейских. В Липецке и Владимире правоохранителям в лицо брызгали газом из перцовых баллончиков. Пострадали и бойцы ОМОНа в Москве.

"Следственный комитетом России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий, имевших место, как до, так и во время проведения незаконных акций 23 января этого года в разных регионах страны. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В Краснодаре молодой человек, чья личность установлена, взобрался на памятник Кубанскому казачеству и со спущенными штанами принял участие в незаконном митинге. В Вологде несовершеннолетний исписал краской стены здания областного правительства - уголовное дело возбуждено по статье "Вандализм". А жителя Новосибирска 2000 года рождения задержали по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. В интернет-чатах он публиковал сообщения, где просил приносить на митинги ножи и коктейли Молотова, и повышать градус насилия. Кроме того, в тик-токе и других соцсетях распространялись инструкции под зажигательную музыку, очевидно, рассчитанные на молодежь.

Пойдя на поводу, некоторые молодые люди уже испортили себе жизни. В Следственном комитете заявили, что продолжают выявлять участников массовых беспорядков. Кроме того, МВД проводит расследование уголовных дел по фактам перекрытия дорог в ряде городов страны. В Санкт-Петербурге участники акций перегородили проезд машинам скорой помощи. В центре столицы тоже образовались пробки - люди, не соблюдая правила дорожного движения, выходили на проезжую часть.

"В ходе предварительного расследования установлено, что под руководством организаторов мероприятия они осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, в Москве в незаконной акции приняли участие 19 человек с подтверждённым коронавирусом. Они знали, что могут заразить других и покинули свои дома. В МВД заявили, что и эти действия нарушителей получат правовую оценку.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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