Британию уличили в продаже оружия странам из санкционного списка

Лондон все отрицает

Великобритания торгует оружием в обход своих же санкций и эмбарго. Такой результат расследования, проведённого одной из местных некоммерческих организаций, опубликовало издание Guardian. Причём масштабы поставок внушительные: военную технику и оборудование Лондон экспортирует в 58 из 73 стран, которые включены в чёрные списки Министерства международной торговли и МИДа.

То, что раскрыл военный аналитик Мюррей Джонс и решилась опубликовать газета The Guardian, тянет на сенсацию и разоблачает двойные стандарты политики Туманного Альбиона. Великобритания выдает лицензии на продажу оружия большинству стран из своего же черного списка. Поставки осуществляются в 58 государств из 73, которые Лондон обвиняет в систематических нарушениях прав человека. В отношении одних государств действуют региональные рестрикции, а некоторые, например, Ливия, Белоруссия или Китай, подпадают под эмбарго ООН или ЕС. Но это не помешало англичанам одобрить отправку, например, военных радаров на сумму более 20 миллионов фунтов стерлингов для своих геополитических противников из Поднебесной.

"Это нормальная практика Запада. Практика двойных стандартов. Объявление каких-то стран нарушающими права человека - это чисто информационная акция, которая направлена на формирование демонизации этих режимов. С другой стороны, надо решать задачи дестабилизации этих режимов, а для дестабилизации этих режимов надо туда продавать оружие. Причем, не только собственно самим этим режимам, но и тем силам, которые противостоят им. Третий вопрос - это вопрос бизнеса. Политика политикой, а бизнес бизнесом", - рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Эксперты группы "Против вооруженного насилия" проанализировали британские поставки вооружений в страны из санкционного списка, начиная с 2015 года. За пять лет Королевство выдало почти пять тысяч экспортных лицензий на сумму свыше двух с половиной миллиардов фунтов стерлингов. Именно такие деньги способны закрыть чиновникам из департамента международной торговли Великобритании глаза на список от их же коллег из Министерства иностранных дел. Так, например, ведомство включает Бахрейн, Бангладеш, Колумбию, Египет и Саудовскую Аравию в первую пятерку стран, в которых права человека нуждаются в наибольшей защите, а департамент торговли считают их приоритетными рынками продаж оружия.

"В свое время еще 45-й президент США Дональд Трамп поощрял выход Британии из ЕС, намекая на то, что Великобритания сможет самостоятельно проводить внешнюю политику, а именно - это надежный союзник США, и уже не скованная никакими обязательствами и назиданиями со стороны ЕС Великобритания в состоянии решать задачи в любой точке планеты в своих национальных интересах. Это поощрялось США. И имея такого надежного старшего брата, конечно же, Великобритания не смотрит на подобного рода осуждения даже со стороны общественных организаций", - рассуждает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Товары военного назначения бесперебойно поставляются Лондоном в страны, в которых и так полыхают межнациональные и межконфессиональные конфликты, либо же в третьи государства, из которых их переправляют в горячие точки планеты.

"За небольшую плату торговцам оружием могут быть предоставлены документы для рынка любой страны, чтобы помочь им занять нишу в оборонном секторе этого государства. Возьмем, к примеру, Сербию. В 2013-м году правительство подготовило обзор рынка, поощряя продавцов выйти на этот рынок. С момента публикации этого документа для Сербии были одобрены лицензии на беспилотные летательные аппараты, оборудование для военных самолетов и ракетные установки на сумму более 84 миллионов фунтов стерлингов. Правительство Великобритании не смутило то, что местный "оружейный барон" Слободан Тешич, хоть и находится под санкциями США, но всё ещё имеет активное влияние на систему экспортного контроля Сербии", - пишут СМИ.

В Сербии процветает черный рынок оружия. Во время терактов в Париже в конце 2015-го были использованы несколько штурмовых винтовок М-72, произведенных сербским заводом "Застава". Их же обнаруживали и в руках джихадистов в Сирии и Ираке. Каков будет конечный пункт назначения британского вооружения, поставляемого на Балканы, Даунинг-стрит, похоже, не сильно интересует.

Нигерия. Местную полицию обвиняли в невероятной жестокости. Якобы почти полторы тысячи человек здесь были убиты госструктурами. Несмотря на это, Лондон одобряет продажу нигерийским властям оружейных прицелов. Для тех самых полицейских. Кения. По данным международной организации Аmnesty International, к которой так любит прислушиваться международное сообщество, когда дело касается обвинений России, считает, что местные силы безопасности проводили внесудебные казни и пытки, убив более 120 человек. А Великобритания отправляет в эту африканскую страну 3000 штурмовых винтовок для госнужд. Авторы расследования отмечают: экспортная документация крайне непрозрачна:

"Одной из характерных особенностей расследования стало то, что публичная документация о контроле за военным экспортом Великобритании непрозрачна и непоследовательно маркирована. Не исключено, что некоторые из вышеперечисленных экспортных товаров проходят как предназначенные для дипломатических, гуманитарных и экологических миссий".

На скандальную статью власти Великобритании отреагировали довольно сухо. Правительство все отрицает, уверяя, что все лицензии выдавались после тщательного анализа. ООН и ЕС, чьи санкции Лондон игнорирует, пока тоже молчит. Хотя не заметить статью-расследование вряд ли могли. The Guardian - одно из самых известных и уважаемых в мире изданий. Нетрудно представить, какая реакция и насколько незамедлительно последовала бы, если б в подобном уличили Москву.

Лилия Акиньшина, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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