ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Испытан имплантат для управления мозгом через смартфон

19:49
  • среда
  • 27 января 2021

Предусмотрена подзарядка через Bluetooth

Мозговой имплантат, который позволяет контролировать мозговые цепи в течение длительного времени, разработал институт передовых технологий в Южной Корее. Батарейку в гаджете менять не придется – он заряжается без проводов, по каналу Bluetooth .
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

Как пишет Medical Express, устройство сделано из мягких и биологически совместимых полимеров и светодиодов, которые воздействуют на нейроны. Система полностью имплантируемая, на базе мягкой оптоэлектроники. Она контролируется дистанционно через смартфон. Кроме всего прочего, система может доставлять лекарства прямо в мозг.

Система успешно протестирована на крысах. Неврологи сообщают, что имплантат подавляет характерное поведение у кокаин-зависимых животных после введения наркотика. Эффект достигается за счет прицельного воздействия на группы нейронов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из фильма "Терминатор"
Кадр из фильма "Терминатор"
Робот
Робот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.