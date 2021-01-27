Испытан имплантат для управления мозгом через смартфон

Предусмотрена подзарядка через Bluetooth

Мозговой имплантат, который позволяет контролировать мозговые цепи в течение длительного времени, разработал институт передовых технологий в Южной Корее. Батарейку в гаджете менять не придется – он заряжается без проводов, по каналу Bluetooth .

Как пишет Medical Express, устройство сделано из мягких и биологически совместимых полимеров и светодиодов, которые воздействуют на нейроны. Система полностью имплантируемая, на базе мягкой оптоэлектроники. Она контролируется дистанционно через смартфон. Кроме всего прочего, система может доставлять лекарства прямо в мозг.

Система успешно протестирована на крысах. Неврологи сообщают, что имплантат подавляет характерное поведение у кокаин-зависимых животных после введения наркотика. Эффект достигается за счет прицельного воздействия на группы нейронов.

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