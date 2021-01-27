Путин призвал противостоять попыткам оправдания преступлений нацистов

Об этом говорится в обращении президента участникам церемонии вручения знака "Хранитель памяти"

Сегодня в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Он приурочен к дате освобождения нашими войсками в 1945-м году крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц. О недопустимости забвения страданий людей, замученных нацистами, и необходимости противостоять любым попыткам оправдания палачей напомнил Владимир Путин.

Обращение президента направлено участникам церемонии вручения знака "Хранитель памяти", прошедшей в московском театре "Геликон-опера". Российский еврейский конгресс присуждает награду за вклад в сохранение памяти о Холокосте и подвиге воинов Красной Армии.

В этом году лауреатами стали драматург Александр Гельман, волонтёр Борис Васюков, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Кульминацией вечера стало исполнение одного из самых трагичных произведений классической музыки - "Реквиема" Джузеппе Верди на русском языке.

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