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Объявлено о создании мгновенно убивающего коронавирус лекарства

20:05
  • среда
  • 27 января 2021

По словам авторов изобретения, препарат универсальный

Назальный спрей, за минуту убивающий коронавирус SARS-CoV-2, создали ученые из Улудагского университета в Турции. Создатели заявляют, что средство универсальное, оно предотвращает размножение различных патогенов, включая вирусы и бактерии.
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По данным издания Daily Sabah, раствор совместим с человеческими тканями, не повреждает эпителиальные клетки и является безопасным. Разработка препарата Genoxyn началась еще до пандемии COVID-19, однако затем ученые усовершенствовали спрей для борьбы с коронавирусом.

В результате испытаний было доказано, что раствор уничтожает коронавирус на слизистой оболочке рта и носа. Как утверждают разработчики, быстрое действие спрея предотвращает проникновение инфекции в клетки и уменьшает вирусную нагрузку.

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